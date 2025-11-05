LPI-J: Autofahrer ohne Einsicht
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Polizeibeamte haben wiederholt einen 38-jähriger mit seinem Toyota angehalten, dass Problem bei der Sache war, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer wurde gestern Nachmittag in der Hauptstraße in Mörsdorf kontrolliert. Die Beamten mussten nun davon ausgehen, dass er erneut losfahren würde. Deswegen haben die Beamten das Fahrzeug sichergestellt um erneute Straftaten zu verhindern. Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.
