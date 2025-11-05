PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Manipuliertes Moped

Jena (ots)

Zwei Kleinkraftradfahrer fuhren am späten Dienstagabend mit ihren Maschinen durch die Dornburger Straße. Dabei haben Beamte diese beobachtet und stellten dabei eine überhöhte Geschwindigkeit fest. Die Beamten verfolgten die beiden Personen und konnte einen der beiden in der Camburger Straße stoppen. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte auch der zweite Fahrzeugführer festgestellt werden. Bei dem 16-jährigen haben die Beamten dann Manipulation an dem Kraftrad festgestellt. Die Beamten haben das Kraftrad für weitere Überprüfungen beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 05.11.2025 – 08:00

    LPI-J: Kind verursacht Unfall und reagiert richtig

    Jena (ots) - Eine 14-jährige fuhr am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr mit einem E-Scooter in der Stauffenbergstraße in Jena. Dabei fuhr sie auf dem Fußweg und touchierte im Vorbeifahren eine 71-Jährige Frau, die dabei stürzte. Das Mädchen rief sofort einen Krankenwagen und ging nach Abstimmung mit der Frau los um ihren Vater zu holen. Die Frau verletzte sich leicht. Hinzugezogene Polizeibeamte haben den Unfall ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:00

    LPI-J: Dreiste Ladendiebe

    Jena (ots) - Zwei Frau im Alter von 23 und 25 Jahren haben am Dienstag gegen 18:00 Uhr mehrere Geschäfte in der Innenstadt von Jena versucht zu bestehlen. Die beiden Damen waren mit drei Kindern unterwegs und haben in insgesamt fünf Geschäften verschiedenste Waren mitgenommen ohne diese zu bezahlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Damen bei einer ihrer Taten beobachten. Bei einer Durchsuchung durch hinzugezogene Polizistinnen, konnte das Diebesgut in vollem ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 14:24

    LPI-J: Crystal Meth sichergestellt

    Apolda (ots) - Bei einer Personenkontrolle wurde gestern Nachmittag ein Cliptütchen Crystal Meth von der Apoldaer Polizei sichergestellt. Der Besitzer, ein 21-jähriger polizeibekannter Mann hatte die Drogen in seiner Jackentasche versteckt. Gegen ihn wurde eine entsprechende Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
