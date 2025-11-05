Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Manipuliertes Moped

Jena (ots)

Zwei Kleinkraftradfahrer fuhren am späten Dienstagabend mit ihren Maschinen durch die Dornburger Straße. Dabei haben Beamte diese beobachtet und stellten dabei eine überhöhte Geschwindigkeit fest. Die Beamten verfolgten die beiden Personen und konnte einen der beiden in der Camburger Straße stoppen. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte auch der zweite Fahrzeugführer festgestellt werden. Bei dem 16-jährigen haben die Beamten dann Manipulation an dem Kraftrad festgestellt. Die Beamten haben das Kraftrad für weitere Überprüfungen beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

