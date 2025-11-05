PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Ladendiebe

Jena (ots)

Zwei Frau im Alter von 23 und 25 Jahren haben am Dienstag gegen 18:00 Uhr mehrere Geschäfte in der Innenstadt von Jena versucht zu bestehlen. Die beiden Damen waren mit drei Kindern unterwegs und haben in insgesamt fünf Geschäften verschiedenste Waren mitgenommen ohne diese zu bezahlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Damen bei einer ihrer Taten beobachten. Bei einer Durchsuchung durch hinzugezogene Polizistinnen, konnte das Diebesgut in vollem Umfang gefunden werden. Neben Lebensmittel wurden auch Kosmetikartikel, Kleidung und Elektrongeräte gestohlen. Die Waren hatten einen Gesamtwert von über 800,- Euro. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 14:24

    LPI-J: Crystal Meth sichergestellt

    Apolda (ots) - Bei einer Personenkontrolle wurde gestern Nachmittag ein Cliptütchen Crystal Meth von der Apoldaer Polizei sichergestellt. Der Besitzer, ein 21-jähriger polizeibekannter Mann hatte die Drogen in seiner Jackentasche versteckt. Gegen ihn wurde eine entsprechende Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 14:23

    LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Mattstedt

    Mattstedt (ots) - Der Blitzer wurde am gestrigen Tag in einer 50er Zone in Mattstedt aufgestellt. Die Bilanz nach knapp 7 Stunden - 20 Verwarngelder und 15 Bußgelder. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 96 km/h. Diesen Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Unbelehrbar

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Bad Berka: Seit 2023 hat ein 57-jähriger aus der Landgemeinde Grammetal eine gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran sich trotz dessen hinters Steuer zu setzen. Montagnachmittag jedoch stellte eine Streifenwagenbesatzung den Mann mit seinem Mazda auf der Weimarischen Straße fest - fahrenderweise. Infolge dessen stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher und den Mazda nicht verkehrsbehindernt ab. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren