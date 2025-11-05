Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Ladendiebe

Jena (ots)

Zwei Frau im Alter von 23 und 25 Jahren haben am Dienstag gegen 18:00 Uhr mehrere Geschäfte in der Innenstadt von Jena versucht zu bestehlen. Die beiden Damen waren mit drei Kindern unterwegs und haben in insgesamt fünf Geschäften verschiedenste Waren mitgenommen ohne diese zu bezahlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Damen bei einer ihrer Taten beobachten. Bei einer Durchsuchung durch hinzugezogene Polizistinnen, konnte das Diebesgut in vollem Umfang gefunden werden. Neben Lebensmittel wurden auch Kosmetikartikel, Kleidung und Elektrongeräte gestohlen. Die Waren hatten einen Gesamtwert von über 800,- Euro. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

