LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Mattstedt

Weimar (ots) - Ob es sich am Montag um einen dreisten Diebstahl oder vielleicht auch um einen dankbaren Langfinger handelte, muss nun ermittelt werden. Ein Paketzusteller lieferte eine Warensendung und legte diese im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Warschauer Straße im Bereich der Briefkästen ab - ohne Abstellgenehmigung. Als der eigentliche Adressat der Lieferung die Sendung holen wollte, war diese nicht mehr da. Dafür lag jedoch eine Packung Gummibären am Ort. ...

mehr