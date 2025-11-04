LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Mattstedt
Mattstedt (ots)
Der Blitzer wurde am gestrigen Tag in einer 50er Zone in Mattstedt aufgestellt. Die Bilanz nach knapp 7 Stunden - 20 Verwarngelder und 15 Bußgelder. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 96 km/h. Diesen Fahrer erwartet ein Fahrverbot.
