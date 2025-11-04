PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Mattstedt

Mattstedt (ots)

Der Blitzer wurde am gestrigen Tag in einer 50er Zone in Mattstedt aufgestellt. Die Bilanz nach knapp 7 Stunden - 20 Verwarngelder und 15 Bußgelder. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 96 km/h. Diesen Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

