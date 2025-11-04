PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit drei Fahrzeugen

Weimar (ots)

Gegen 17 Uhr befuhr ein 79-Jähriger mit seinem Citroen den Steinbrückenweg Richtung Taubacher Straße. Aus bisher noch ungeklärtem Grund geriet der Mann mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und touchierte seitlich einen entgegenkommenden Opel. In der weiteren Folge kam es zur Frontalkollision mit einem hinter dem Opel fahrenden Pkw Mazda. An allen drei Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es kam für knapp zwei Stunden zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

