Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Dieselklau auf Baustelle

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ascherhütte: Nicht zum ersten Mal begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle auf der Landstraße zwischen Ascherhütte und Bad Klosterlausnitz, um widerrechtlich an Kraftstoff zu gelangen. Wie am Montagmittag festgestellt werden musste, griffen Unbekannte über das vergangene Wochenende fast alle Arbeitsmaschinen an und zapften den Kraftstoff, es wird von mindestens 1.000 Litern ausgegangen, ab. Wie die Täter ihre Beute transportierten, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

