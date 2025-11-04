Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Undank ist der Welten Lohn

Jena (ots)

Am späten Montagvormittag wurde von Zeugen eine Sachbeschädigung gemeldet. Im Bereich des Schillergässchens hat eine männliche Person ein Werbeschild eines Imbisses mittels Fußtritt beschädigt. Vor Ort konnten die Beamten einen 31-Jährigen feststellen. Bei der Sachverhaltsklärung kam ans Licht, dass dieser dem Eigentümer des Schildes bekannt ist. Da der 31-Jährige nur über marginale Mittel verfügt und ohne festen Wohnsitz ist, erhielt er täglich eine warme Mahlzeit vom Imbissbetreiber. Da er sich jedoch an einem Vortag unpfleglich im Lokal benahm, wurde ihm die Speise am gestrigen Tag verwehrt. Daraufhin war der Mann derart erbost, dass er das Schild beschädigte. Trotz des Schadens von gut 150,- Euro, stellte der Betreiber keinen Strafantrag. Über eine etwaig strafbare Handlung muss nunmehr die Staatsanwaltschaft entscheiden.

