Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fremder kotet auf Terrasse

Großheringen (ots)

Eigentlich wollte eine Familie in Großheringen das Wochenende gemütlich ausklingen lassen. Doch ein ungebetener Gast hatte anscheinend etwas dagegen. In den späten Nachmittagsstunden betrat der Fremde unerlaubt das Grundstück und ging auf die Terrasse. Nachdem er hier sein Geschäft verrichtete, bediente er sich am Außenkühlschrank und trank zwei Flaschen Alkoholika aus. Die alarmierten Beamten stellten die Person fest. Da dieser keine Ausweispapiere bei sich führte, erfolgte eine Identitätsfeststellung auf der Dienststelle. Hier wurde bekannt, dass der 25-Jährige eigentlich nach NRW gehört. Wie er ins beschauliche Thüringen kam, blieb unbekannt. Die Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl hat er dennoch im Gepäck.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell