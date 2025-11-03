LPI-J: Missverständnis beim Autokauf
Weimar (ots)
Ein 43-jähriger witterte einen Betrug, nachdem er sich am Wochenende ein Auto gekauft hatte. Als er die Unterlagen überprüfte, stellte er fest, dass sein Fahrzeugbrief nicht zum Fahrzeug passen würde. Er ging am Sonntagabend zur Polizei und erstattete Anzeige. Wenige Stunden später meldete sich der Verkäufer. Er hatte die Fahrzeugbriefe vertauscht. Man verständigte sich nun auf eine Richtigstellung. Die Polizei wurde nicht weiter benötigt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell