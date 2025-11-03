LPI-J: Missverständnis beim Autokauf

Weimar (ots) - Bad Berka: Mehrere Schafe befanden sich am Sonntag gegen 14:30 Uhr auf Irrwegen in der Nähe zur Straße "Zum Erfurter Tal". Mehrere Zeugen meldeten mehr als 40 Tiere die sich im Wohngebiet aufhalten würden. Die Polizei wurde zum Ort des Geschehens gerufen, doch bevor diese angekommen sind, hatte der Besitzer die Tiere bereits gesichert und war im Begriff die Tiere wieder auf ihre Weide zu bringen. Zu einer Behinderung des Straßenverkehrs kam es nicht. ...

mehr