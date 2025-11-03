LPI-J: Alkohol am Steuer
Weimar (ots)
Mehrere Zeugen meldeten am Sonntag gegen 18:30 Uhr einen auffälligen Mercedesfahrer, welcher von Legefeld nach Weimar fuhr. Das Fahrzeug sollte sehr langsam und unsicher unterwegs gewesen. Eingesetzte Polizeibeamte haben zunächst die Strecke geprüft, konnten das Fahrzeug aber nicht feststellen. Gegen 18:45 Uhr fanden sie das Fahrzeug dann aber in der Belvederer Allee in Weimar. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde ein Alkoholwert von 1,1 Promille bei dem 54-jährigen Fahrer gemessen. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig entzogen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell