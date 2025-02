POL-IZ: 250217.4 Wrist: Schwerer Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Itzehoe (ots) - In der vergangenen Nacht versuchten zwei Männer, Kupferverkleidungen von einem Gebäude in Itzehoe zu stehlen. Polizeibeamte nahmen die Flüchtenden vorläufig fest. Gegen 22:13 Uhr beobachtete ein Anwohner per Überwachungskamera, wie zwei Personen in der Viktoriastraße Kupferverkleidungen demontierten. Alarmierte Einsatzkräfte trafen kurz darauf ...

