LPI-J: Frontaler Zusammenstoß
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Tautenhain: Freitagvormittag gegen 10:00 Uhr prallten zwei Autos frontal in der Dorfstraße in Tautenhain aufeinander. Ein 28-jähriger VW-Fahrer fuhr einem 40-jährigen BMW-Fahrer entgegen. In einer Engstelle in der der BMW-Fahrer Vorrang hatte, fuhr auch der VW-Fahrer hinein. Dadurch kam es zum Zusammenprall. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der VW-Fahrer verletzte sich dabei leicht und wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.
