Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um Straße eskaliert

Jena (ots)

Zwei Männer im Alter von 61 und 34 Jahren schoben ihre Fahrräder am Sonntag gegen 15:30 Uhr in Maua auf der Straße und nutzten dazu die gesamte Fahrbahn. Zwei andere Männer im Alter von 20 und 21 Jahren fuhren mit ihrem Auto dahinter. Nachdem die Männer nicht vorbeifahren konnten, kommt es zum Streit. Dieser entwickelte sich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Täter griffen zunächst das Fahrzeug an und beschädigten dies. In der Folge schlugen sie auf die jungen Männer ein. Dabei werden diese leicht verletzt und rassistisch beleidigt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

