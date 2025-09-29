Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte entwendeten Kosmetika - Wer kennt diese Personen?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Ein Mann und eine Frau sind verdächtig am 06.03.2025 Kosmetika aus einer Parfümerie in der Bonner Innenstadt entwendet zu haben.

Die Tatverdächtigen wurden von der Videoüberwachungsanlage des Geschäftes aufgezeichnet.

Bilder der Unbekannten sind unter https://polizei.nrw/fahndung/181749 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell