Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht nach Angriff in der Johannisstraße

Jena (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Johannisstraße gegen 03:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil von zwei jungen Männern. Vorangegangen war eine Diskussion vor einem Imbissladen, in welcher die zwei Geschädigten mit einer weiteren Männergruppierung in eine verbale Streitigkeit gerieten. Die Gruppe entfernte sich zunächst vom Ort des Geschehens. Als sich der 22-Jährige dann mit seinem Kumpel nach Hause begeben wollte, kam es zu einem plötzlichen Angriff der Gruppierung. Dabei schlugen diese dem 22-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, wodurch dieser stürzte. In weiterer Folge traten die Männer auf den 22-Jährigen ein, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Jena verbracht. Der 21-Jährige Freund blieb unverletzt. Die unbekannten Täter entfernten sich von der Johannisstraße in Richtung Eichplatz. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, 5-7 Personen,18-20 Jahre, ca. 175-180cm groß, dunkle Kleidung, kurze Haare mit Scheitel. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Den Angaben des 21-Jährigen zufolge, gab es vor Ort mehrere Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell