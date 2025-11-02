Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Volltrunkener Mann greift Anwohner an

Jena (ots)

Am Abend des 01.11.2025 eskalierte eine Situation in einem Mehrfamilienhaus, nachdem sich ein volltrunkender Mann über eine polizeiliche Anweisung hinwegsetzte.

Gegen 19:00 Uhr wurde durch einen Anwohner ein betrunkener Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Nach der Durchführung medizinischer Sofortmaßnahmen, erhielt der Mann einen polizeilichen Platzverweis für den Einsatzort und wurde verwiesen.

Der Betrunkene ignorierte die Anweisung und kehrte eine Stunde später zum Einsatzort zurück. Hier griff er unvermittelt einen Anwohner tätlich an, wobei das Opfer leichte Verletzungen erlitt. Umgehend herbeigerufene Polizeikräfte konnten den Angreifer rasch überwältigen und anschließend in Polizeigewahrsam nehmen. Der Täter muss nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen und für die Kosten des Einsatzes aufkommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell