PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Volltrunkener Mann greift Anwohner an

Jena (ots)

Am Abend des 01.11.2025 eskalierte eine Situation in einem Mehrfamilienhaus, nachdem sich ein volltrunkender Mann über eine polizeiliche Anweisung hinwegsetzte.

Gegen 19:00 Uhr wurde durch einen Anwohner ein betrunkener Mann im Hausflur eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Nach der Durchführung medizinischer Sofortmaßnahmen, erhielt der Mann einen polizeilichen Platzverweis für den Einsatzort und wurde verwiesen.

Der Betrunkene ignorierte die Anweisung und kehrte eine Stunde später zum Einsatzort zurück. Hier griff er unvermittelt einen Anwohner tätlich an, wobei das Opfer leichte Verletzungen erlitt. Umgehend herbeigerufene Polizeikräfte konnten den Angreifer rasch überwältigen und anschließend in Polizeigewahrsam nehmen. Der Täter muss nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen und für die Kosten des Einsatzes aufkommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 09:55

    LPI-J: Das fliegende Ei

    Apolda (ots) - Am Nachmittag des 31.10.2025 war eine größere Gruppe Jugendlicher im Sinne der Halloween-Tradition in Apolda, Melanchthonplatz, unterwegs. Eine 69 Jahre alte Anwohnerin ging nicht auf die Forderung nach Süßigkeiten ein. In der Folge warf ein Jugendlicher ein rohes Ei durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung. Dadurch entstand ein kleiner Sachschaden an der Wand. Die Gruppe tauchte zwischen Hexen und Zombies unter. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:54

    LPI-J: Gartenlaubeneinbruch

    Apolda (ots) - In der Zeit vom 25.10.2025 bis 01.11.2025 brachen Unbekannte in eine Gartenlaube in Apolda ein. Der oder die Täter hinterließen Sachschaden und entwendeten einen Rasenmäher und eine Heckenschere der Marke Makita. Der Wert liegt im unteren dreistelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:53

    LPI-J: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

    Apolda (ots) - Am 30.10.2025, gegen Mittag, machte sich ein 25 Jahre alter Mann in Apolda an einem Kleinkraftrad zu schaffen. Der Mann entwendete den Roller in der Ackerwand. Kurze Zeit später wurde das Gefährt in einem Gebüsch im Mozartweg aufgefunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren