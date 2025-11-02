PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Das fliegende Ei

Apolda (ots)

Am Nachmittag des 31.10.2025 war eine größere Gruppe Jugendlicher im Sinne der Halloween-Tradition in Apolda, Melanchthonplatz, unterwegs. Eine 69 Jahre alte Anwohnerin ging nicht auf die Forderung nach Süßigkeiten ein. In der Folge warf ein Jugendlicher ein rohes Ei durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung. Dadurch entstand ein kleiner Sachschaden an der Wand. Die Gruppe tauchte zwischen Hexen und Zombies unter.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

