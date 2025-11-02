LPI-J: Das fliegende Ei
Apolda (ots)
Am Nachmittag des 31.10.2025 war eine größere Gruppe Jugendlicher im Sinne der Halloween-Tradition in Apolda, Melanchthonplatz, unterwegs. Eine 69 Jahre alte Anwohnerin ging nicht auf die Forderung nach Süßigkeiten ein. In der Folge warf ein Jugendlicher ein rohes Ei durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung. Dadurch entstand ein kleiner Sachschaden an der Wand. Die Gruppe tauchte zwischen Hexen und Zombies unter.
