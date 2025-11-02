PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Apolda (ots)

Am 30.10.2025, gegen Mittag, machte sich ein 25 Jahre alter Mann in Apolda an einem Kleinkraftrad zu schaffen. Der Mann entwendete den Roller in der Ackerwand. Kurze Zeit später wurde das Gefährt in einem Gebüsch im Mozartweg aufgefunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 02.11.2025 – 09:52

    LPI-J: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

    Apolda (ots) - Am 02.11.2025 gegen 02:00 Uhr wurde in Apolda ein 29 Jahre alter Mann bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer war sichtlich alkoholisiert. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,06 Promille. Ferner konnte er keinen Führerschein vorweisen. Dieser wurde ihm bei einem ähnlichen Verstoß bereits abgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:51

    LPI-J: Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

    Apolda (ots) - Am 31.10.2025 wurde gegen 19:25 Uhr in Apolda, Robert-Koch-Straße, ein 48 Jahre alter Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:50

    LPI-J: Drogen und Messer

    Apolda (ots) - Am 01.11.2025 wurde ein 23-jähriger aus Apolda medizinisch behandelt. Die ebenfalls anwesenden Polizeibeamten stellten bei ihm eine geringe Menge Kokain fest. Weiterhin führte er ein Einhandmesser mit sich, welches er in seiner Unterhose versteckte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
