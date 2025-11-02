LPI-J: Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs
Apolda (ots)
Am 31.10.2025 wurde gegen 19:25 Uhr in Apolda, Robert-Koch-Straße, ein 48 Jahre alter Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,24 Promille.
