Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlicher Hundediebstahl entpuppt sich als Freigang des Hundes

Jena (ots)

Samstagabend hatte eine 47 Jahre alte Frau ihren schwarz/weißen Kurzhaar Retriever vor einem Einkaufsmarkt in der Jenaer Straße in Eisenberg angeleint. Nach ihrem Einkauf stellte sie das Fehlen ihres Hundes fest. Da es sich nach ihrer Meinung nur um einen Diebstahl handeln konnte, informierte sie die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen vor Ort Einsicht in die Videoüberwachung des Marktes und staunten nicht schlecht. Denn hier war zu sehen, wie sich der Hund selbständig aus seiner Halsung befreite und weglief. Trotz einer durch die Hudehalterin initierter Suche nach ihrem Tier, konnte dieses noch nicht wieder aufgegriffen werden.

