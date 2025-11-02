Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Weimar (ots)

Am Abend des 01.11.2025 wurden der Polizei zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Blankenhain gemeldet.

Zunächst wurde die Polizei in die Straße "Vor dem Buckel" in Blankenhain gerufen. Hier verschafften sich die Täter Zutritt zum Wohnhaus und entwendeten eine Smartwatch.

Während der Anzeigenaufnahme vor Ort meldete sich ein weiterer Hauseigentümer bei der Polizei. Dieser berichtete ebenfalls von einem Einbruch in sein Wohnhaus. Nach Beendigung der Maßnahmen am ersten Einsatzort verlegten die Beamten in den Sonnenweg zum zweiten betroffenen Wohnhaus. Auch hier verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und Schmuck und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu wenden.

