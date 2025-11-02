PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Weimar (ots)

Am Abend des 01.11.2025 wurden der Polizei zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Blankenhain gemeldet.

Zunächst wurde die Polizei in die Straße "Vor dem Buckel" in Blankenhain gerufen. Hier verschafften sich die Täter Zutritt zum Wohnhaus und entwendeten eine Smartwatch.

Während der Anzeigenaufnahme vor Ort meldete sich ein weiterer Hauseigentümer bei der Polizei. Dieser berichtete ebenfalls von einem Einbruch in sein Wohnhaus. Nach Beendigung der Maßnahmen am ersten Einsatzort verlegten die Beamten in den Sonnenweg zum zweiten betroffenen Wohnhaus. Auch hier verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und Schmuck und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 09:18

    LPI-J: Beifahrer mit Verkehrskontrolle nicht einverstanden

    Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar Verkehrskontrollen in der Otto-Schott-Straße in Weimar durch. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurde bei einer 51-Jährigen Polizeiinspektion Weimar Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille festgestellt. Außerdem war die Dame nicht im Besitz einer gültigen ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:12

    LPI-J: Kommissar Zufall schlägt zu

    Weimar (ots) - Am Samstagmittag wurden Beamte der PI Weimar zu einer Verkehrsunfallflucht in die Paul-Schneider-Straße in Weimar gerufen. Ein 39-Jähriger Fahrzeughalter hatte an seinen VW eine frische Beschädigung festgestellt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kam eine Zeugin hinzu, welche berichtete, dass sie eine Art Knallgeräusch hörte und einen Linienbus ganz in der Nähe des VWs gesehen hatte. Kurz darauf ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 16:26

    LPI-J: Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt die Fahrtauglichkeit

    Jena (ots) - Donnerstagabend fällt auf der Bundesstraße 7 zwischen Serba-Trotz und Hainspitz ein 70jähriger Daciafahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Neben Schlangenlinien wird der Blinker mehrfach falsch betätigt und die Bordsteinkante gestreift. Bei der anschließenden Kontrolle wird bekannt, dass der Fahrzeugführer verschreibungspflichtige Medikamente ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren