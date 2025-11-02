Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kommissar Zufall schlägt zu

Weimar (ots)

Am Samstagmittag wurden Beamte der PI Weimar zu einer Verkehrsunfallflucht in die Paul-Schneider-Straße in Weimar gerufen. Ein 39-Jähriger Fahrzeughalter hatte an seinen VW eine frische Beschädigung festgestellt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kam eine Zeugin hinzu, welche berichtete, dass sie eine Art Knallgeräusch hörte und einen Linienbus ganz in der Nähe des VWs gesehen hatte.

Kurz darauf passierte ein Linienbus die Unfallstelle. Die Beamten hielten daraufhin den Bus an und fragten den Fahrer, welche Buslinien am Unfallort entlangfahren. Daraufhin entgegnete der Busfahrer, dass er selbst vor geraumer Zeit hier lang gefahren sei. Bei Inaugenscheinnahme des Busses konnte tatsächlich eine frische Beschädigung an dem Bus festgestellt werden, welche mit dem Unfallschaden an dem VW übereinstimmte. Der 42-Jährige Busfahrer gab an, nichts von einem Zusammenstoß mitbekommen zu haben. Es wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell