PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kommissar Zufall schlägt zu

Weimar (ots)

Am Samstagmittag wurden Beamte der PI Weimar zu einer Verkehrsunfallflucht in die Paul-Schneider-Straße in Weimar gerufen. Ein 39-Jähriger Fahrzeughalter hatte an seinen VW eine frische Beschädigung festgestellt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kam eine Zeugin hinzu, welche berichtete, dass sie eine Art Knallgeräusch hörte und einen Linienbus ganz in der Nähe des VWs gesehen hatte.

Kurz darauf passierte ein Linienbus die Unfallstelle. Die Beamten hielten daraufhin den Bus an und fragten den Fahrer, welche Buslinien am Unfallort entlangfahren. Daraufhin entgegnete der Busfahrer, dass er selbst vor geraumer Zeit hier lang gefahren sei. Bei Inaugenscheinnahme des Busses konnte tatsächlich eine frische Beschädigung an dem Bus festgestellt werden, welche mit dem Unfallschaden an dem VW übereinstimmte. Der 42-Jährige Busfahrer gab an, nichts von einem Zusammenstoß mitbekommen zu haben. Es wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 16:26

    LPI-J: Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt die Fahrtauglichkeit

    Jena (ots) - Donnerstagabend fällt auf der Bundesstraße 7 zwischen Serba-Trotz und Hainspitz ein 70jähriger Daciafahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Neben Schlangenlinien wird der Blinker mehrfach falsch betätigt und die Bordsteinkante gestreift. Bei der anschließenden Kontrolle wird bekannt, dass der Fahrzeugführer verschreibungspflichtige Medikamente ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 16:18

    LPI-J: Betrunken und berauscht mit dem Fahrrad unterwegs

    Jena (ots) - Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland einen 43jährigen Fahrradfahrer im Stadtgebiet Hermsdorf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Hinzu kam noch der Konsum von Cannabis und Crystal, was die Fahrtauglichkeit des Radfahrers zusätzlich beeinträchtigte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:07

    LPI-J: Dreiste Betrugsmasche vereitelt

    Jena (ots) - Der Versuch eine Urlaubsbuchung zu stornieren, ist für ein Paar aus Jena beinahe in einer finanziellen Katastrophe gemündet. Durch eine perfide Betrugsmasche, bei der sich die Betrüger als Mitarbeiter einer bekannten Buchungsplatform ausgaben, erlangten die Täter Fernzugriff auf die Mobiltelefone der Opfer. Hier erbeuteten die Täter kurzfristig über 18.000EUR von verschiedenen Konten. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren