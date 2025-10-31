LPI-J: Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt die Fahrtauglichkeit
Jena (ots)
Donnerstagabend fällt auf der Bundesstraße 7 zwischen Serba-Trotz und Hainspitz ein 70jähriger Daciafahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Neben Schlangenlinien wird der Blinker mehrfach falsch betätigt und die Bordsteinkante gestreift. Bei der anschließenden Kontrolle wird bekannt, dass der Fahrzeugführer verschreibungspflichtige Medikamente einnimmt, welche die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Blutentnahme angeordnet.
