Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Betrugsmasche vereitelt

Jena (ots)

Der Versuch eine Urlaubsbuchung zu stornieren, ist für ein Paar aus Jena beinahe in einer finanziellen Katastrophe gemündet. Durch eine perfide Betrugsmasche, bei der sich die Betrüger als Mitarbeiter einer bekannten Buchungsplatform ausgaben, erlangten die Täter Fernzugriff auf die Mobiltelefone der Opfer. Hier erbeuteten die Täter kurzfristig über 18.000EUR von verschiedenen Konten. Durch schnellstmögliche polizeiliche Sofortmaßnahmen konnte der gesamte Betrag zurückerlangt werden, sodass kein Vermögensschaden entstand. Die Maßnahmen zur Täterermittlung dauern derzeit noch an.

