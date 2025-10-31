PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Betrugsmasche vereitelt

Jena (ots)

Der Versuch eine Urlaubsbuchung zu stornieren, ist für ein Paar aus Jena beinahe in einer finanziellen Katastrophe gemündet. Durch eine perfide Betrugsmasche, bei der sich die Betrüger als Mitarbeiter einer bekannten Buchungsplatform ausgaben, erlangten die Täter Fernzugriff auf die Mobiltelefone der Opfer. Hier erbeuteten die Täter kurzfristig über 18.000EUR von verschiedenen Konten. Durch schnellstmögliche polizeiliche Sofortmaßnahmen konnte der gesamte Betrag zurückerlangt werden, sodass kein Vermögensschaden entstand. Die Maßnahmen zur Täterermittlung dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 14:13

    LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Liebstedt

    Liebstedt (ots) - Aufgrund sich häufender Bürgerbeschwerden hat die Polizei gestern den Blitzer in Liebstedt aufgebaut. Wegen einer Baustelle führt hier eine Umleitung vorrübergehend durch die Berggasse. Die Geschwindigkeit wurde in diesem Bereich auf 10 km/h beschränkt. Insgesamt kam es zu 23 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wobei der schnellste Fahrer hier mit 38 km/h geblitzt wurde. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:13

    LPI-J: Fremder spricht Schulkind an

    Apolda (ots) - Eine besorgte Mama meldete sich gestern bei der Polizei. Ihr 9-jähriger Sohn wurde bereits mehrfach auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem fremden Mann angesprochen. Wiederholt und jedes Mal zur gleichen Zeit, gegen 15:40 Uhr soll der Fremde die Bergstraße in Apolda stadteinwärts gelaufen sein und den Sohn auf dem Nachhauseweg "abgefangen" und angesprochen haben. Der Mann wird von dem Kind wie ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Diebstahl in Supermarkt

    Weimar (ots) - Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr betrat 47-jähriger zusammen mit seiner Familie einen Supermarkt in der Erfurter Straße in Kranichfeld. Der Ladendetektiv beobachtete über Videokameras, wie der Mann mehrere Produkte in seinen Jacken- und Hosentaschen versteckte. Der Mitarbeiter versuchte den Mann am Ausgang zu stellen, doch dieser flüchtete. Als die hinzugezogene Polizei eintraf, war der Ladendieb wieder da. Er hatte seine Beute außerhalb vom Markt abgelegt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren