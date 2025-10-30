Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fremder spricht Schulkind an

Apolda (ots)

Eine besorgte Mama meldete sich gestern bei der Polizei. Ihr 9-jähriger Sohn wurde bereits mehrfach auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem fremden Mann angesprochen. Wiederholt und jedes Mal zur gleichen Zeit, gegen 15:40 Uhr soll der Fremde die Bergstraße in Apolda stadteinwärts gelaufen sein und den Sohn auf dem Nachhauseweg "abgefangen" und angesprochen haben. Der Mann wird von dem Kind wie folgt beschrieben - ca. 50 Jahre alt, an den Seiten graue Haare und auf dem Kopf eine Glatze. Er soll eine blaue Wetterjacke getragen haben. Die Polizei ermittelt. Zeugen oder ebenfalls Betroffene melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

