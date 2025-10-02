Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Drohnenpilot auf dem Bürgerfest festgestellt

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Abend, 02.10.2025, wurden Einsatzkräfte im Bereich des Bürgerfestes in der Innenstadt Saarbrücken auf ein unbemanntes Luftfahrtsystem (Drohne) aufmerksam. Die Polizei stellte den Drohnenführer vor Ort fest. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren gem. § 62 LuftVG. Die Drohne und die dazugehörige Steuerungseinheit wurden beschlagnahmt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut über die erlassene Flugverbotszone für die Innenstadt Saarbrücken vom 02. Oktober 2025, 06:00 Uhr bis zum 04. Oktober 2025, 23:59 Uhr hin.

Ebenso ist das Mitführen von jeglichen unbemannten Luftfahrtsystemen (Drohnen) und/oder entsprechenden Fernbedienungen auf dem Veranstaltungsgelände, ohne behördliche Genehmigung verboten und wird konsequent geahndet. Die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Saarbrücken gilt von Donnerstag, 02. Oktober 2025, 08:00 Uhr bis zum Sonntag, 05. Oktober 2025, 02:00 Uhr.

Eine Flugverbotszone sowie eine gleichlautende Allgemeinverfügung über das Mitführverbot von Drohnen wurde auch durch die Gemeinde Mettlach für den Zeitraum vom 02. Oktober 2025, 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr, erlassen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell