LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Liebstedt
Liebstedt (ots)
Aufgrund sich häufender Bürgerbeschwerden hat die Polizei gestern den Blitzer in Liebstedt aufgebaut. Wegen einer Baustelle führt hier eine Umleitung vorrübergehend durch die Berggasse. Die Geschwindigkeit wurde in diesem Bereich auf 10 km/h beschränkt. Insgesamt kam es zu 23 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wobei der schnellste Fahrer hier mit 38 km/h geblitzt wurde.
