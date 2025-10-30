LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Liebstedt

Apolda (ots) - Eine besorgte Mama meldete sich gestern bei der Polizei. Ihr 9-jähriger Sohn wurde bereits mehrfach auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem fremden Mann angesprochen. Wiederholt und jedes Mal zur gleichen Zeit, gegen 15:40 Uhr soll der Fremde die Bergstraße in Apolda stadteinwärts gelaufen sein und den Sohn auf dem Nachhauseweg "abgefangen" und angesprochen haben. Der Mann wird von dem Kind wie ...

