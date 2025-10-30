PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Liebstedt

Liebstedt (ots)

Aufgrund sich häufender Bürgerbeschwerden hat die Polizei gestern den Blitzer in Liebstedt aufgebaut. Wegen einer Baustelle führt hier eine Umleitung vorrübergehend durch die Berggasse. Die Geschwindigkeit wurde in diesem Bereich auf 10 km/h beschränkt. Insgesamt kam es zu 23 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Wobei der schnellste Fahrer hier mit 38 km/h geblitzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

