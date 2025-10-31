PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken und berauscht mit dem Fahrrad unterwegs

Jena (ots)

Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland einen 43jährigen Fahrradfahrer im Stadtgebiet Hermsdorf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Hinzu kam noch der Konsum von Cannabis und Crystal, was die Fahrtauglichkeit des Radfahrers zusätzlich beeinträchtigte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
