LPI-J: Betrunken und berauscht mit dem Fahrrad unterwegs
Jena (ots)
Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland einen 43jährigen Fahrradfahrer im Stadtgebiet Hermsdorf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Hinzu kam noch der Konsum von Cannabis und Crystal, was die Fahrtauglichkeit des Radfahrers zusätzlich beeinträchtigte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.
