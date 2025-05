POL-MK: 99 statt 50 km/h: Fahrverbot

Is.-Letmathe (ots) - An einer Bushaltestelle an der Hagener Straße in Iserlohn-Letmathe lag am heutigen Freitag kurz vor 18 Uhr ein 58-jähriger Mann mit einer schweren Beinverletzung. Es besteht Lebensgefahr. Wie es aussieht, wurde er von einem bisher unbekannten, größeren Fahrzeug überrollt. Ein Rettungshubschrauber hat ihn in eine Klinik gebracht. Ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Bochum unterstützt die ...

