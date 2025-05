Werdohl (ots) - Zu Maibeginn wurde gestern um 16:20 Uhr an der Grabenstraße eine Sektflasche auf einen Pkw vor einer Gaststätte geworfen. In dem kleinen weißen Pkw saß eine Frau, die aufgeschreckt davonfuhr. Mutmaßlich wurde die Flasche von einem Balkon geworfen, wie Zeugen spekulierten. Nun sucht die Polizei Zeugen, sowie die Dame samt Pkw. Infos nimmt die Polizei in Werdohl entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

