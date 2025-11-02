PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beifahrer mit Verkehrskontrolle nicht einverstanden

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar Verkehrskontrollen in der Otto-Schott-Straße in Weimar durch. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurde bei einer 51-Jährigen Polizeiinspektion Weimar Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille festgestellt. Außerdem war die Dame nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Im Anschluss sollte die 51-Jährige für eine Blutentnahme in das Klinikum Weimar verbracht werden. Dagegen hatte jedoch ihr nüchterner Beifahrer etwas einzuwenden. Trotz mehrmaligem Auffordern störte der 41-Jährige immer wieder die Maßnahme, so dass dieser mittels Handballenstoßes zurückgedrängt werden musste. Dabei fiel der 41-Jährige zu Boden und verspürte anschließend Schmerzen am Gesäß. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes. Gegen die 51-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

