Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Jena (ots)

Am Samstag gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 88 zwischen Camburg und Dorndorf ein Verkehrsunfall, bei dem die 23jährige Fahrerin eines Pkw Audi einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Das entgegenkommende Fahrzeug, eine dunkle Limousine, entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Dorndorf-Steudnitz fort. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang Unfallzeugen, welche Angaben zu der o.g. dunklen Limousine oder dem Fahrer/-in machen können. Hinweise werden unter Tel.: 0361574356210 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell