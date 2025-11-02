PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Jena (ots)

Am Samstag gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 88 zwischen Camburg und Dorndorf ein Verkehrsunfall, bei dem die 23jährige Fahrerin eines Pkw Audi einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Das entgegenkommende Fahrzeug, eine dunkle Limousine, entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Dorndorf-Steudnitz fort. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang Unfallzeugen, welche Angaben zu der o.g. dunklen Limousine oder dem Fahrer/-in machen können. Hinweise werden unter Tel.: 0361574356210 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 09:20

    LPI-J: Einbrüche in Einfamilienhäuser

    Weimar (ots) - Am Abend des 01.11.2025 wurden der Polizei zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Blankenhain gemeldet. Zunächst wurde die Polizei in die Straße "Vor dem Buckel" in Blankenhain gerufen. Hier verschafften sich die Täter Zutritt zum Wohnhaus und entwendeten eine Smartwatch. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort meldete sich ein weiterer Hauseigentümer bei der Polizei. Dieser berichtete ebenfalls von ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:18

    LPI-J: Beifahrer mit Verkehrskontrolle nicht einverstanden

    Weimar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Beamte der Polizeiinspektion Weimar Verkehrskontrollen in der Otto-Schott-Straße in Weimar durch. Im Rahmen der Verkehrskontrollen wurde bei einer 51-Jährigen Polizeiinspektion Weimar Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von 1,72 Promille festgestellt. Außerdem war die Dame nicht im Besitz einer gültigen ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:12

    LPI-J: Kommissar Zufall schlägt zu

    Weimar (ots) - Am Samstagmittag wurden Beamte der PI Weimar zu einer Verkehrsunfallflucht in die Paul-Schneider-Straße in Weimar gerufen. Ein 39-Jähriger Fahrzeughalter hatte an seinen VW eine frische Beschädigung festgestellt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kam eine Zeugin hinzu, welche berichtete, dass sie eine Art Knallgeräusch hörte und einen Linienbus ganz in der Nähe des VWs gesehen hatte. Kurz darauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren