Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Fenster beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Samstag (25. Oktober 2025) kam es zwischen 17:30 Uhr 21:40 Uhr an der Kirchstraße in Kalkar zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster eines Einfamilienhauses, drangen so in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden.

Die Kripo Goch ermittelt im beschriebenen Sachverhalt und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

