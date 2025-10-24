Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kollision zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgänger: 34-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Rees (ots)

Am Donnerstag (23. Oktober 2025) kam es gegen 06:05 Uhr am Melatenweg in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann aus Rees befuhr mit einem Pedelec den Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Rees-Empel. Dabei übersah der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, aus bislang ungeklärter Ursache, einen 33-jährigen Fußgänger aus Rees, welcher in die gleiche Richtung unterwegs war. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der 33-jährige Fußgänger blieb unverletzt, während am Pedelec leichter Sachschaden entstand. (pp)

