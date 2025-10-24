Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Tür einer Gartenlaube aufgebrochen: Täter entwenden Rasentrimmer

Geldern (ots)

Am Mittwoch (22. Oktober 2025) drangen zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr unbekannte Täter auf das Grundstück einer Schrebergartenvereins vor. An der Örtlichkeit "An der Fleuth" suchten die Täter eine Parzelle auf, beschädigten die Tür der Gartenlaube und entwendeten einen Rasentrimmer.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

