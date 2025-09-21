Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Personenunfall im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn-

Hamburg (ots)

Am 20.09.2025 gegen 13.35 Uhr stürzte eine Frau (w.69) ohne Fremdeinwirkung mit ihrem an der Leine geführten Hund die Treppe zum Abgang Talstraße im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn hinunter und blieb dort verletzt am Boden liegen.

"Eine Präsenzstreife der Bundespolizei konnte den Unfall vor Ort wahrnehmen und forderte umgehend einen Rettungswagen (RTW) an."

Die deutsche Staatsangehörige war nur teilweise ansprechbar und klagte über erhebliche Schmerzen; eine Kopfplatzwunde war sichtbar. Das Streifenteam der Bundespolizei redete beruhigend auf die Verletzte bis zum Eintreffen des RTW ein. Nach entsprechender Erstversorgung wurde die 69-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Nach jetzigem Sachstand wird die Verletzte dort mehrere Tage medizinisch versorgt werden müssen.

"Der kleine zutrauliche Mischlingshund wurde zunächst in das Bundespolizeirevier in der Harkortstraße (Altona) verbracht und mit Wasser versorgt."

Nach entsprechender Rücksprache mit dem Tierheim in der Süderstraße war eine Unterbringung des Mischlings dort möglich. Der Vierbeiner wurde anschließend mit einem Funkstreifenwagen zum Tierheim verbracht und in die sichere Obhut einer Mitarbeiterin übergeben.

Hinweis: Weitere Angaben über die PM hinaus können von der Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg nicht gemacht werden; Fotos vom Hund sind nicht vorhanden.

