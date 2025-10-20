Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Bönen (ots)

Am Samstag (18.10.2025) geriet gegen 08.00 Uhr ein geparkter Pkw eines 59-Jährigen aus Bönen in Vollbrand.

Der betroffene Pkw der Marke Audi war auf dem Parkplatz im "Trimm-Dich-Wald" an der Straße "Kletterpoth" in Bönen geparkt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, das Waldgebiet wurde weder durch das Feuer noch durch die Löscharbeiten der Feuerwehr beschädigt.

Aktuell wird in alle Richtungen ermittelt - eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Pkw-Brand in Bönen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

