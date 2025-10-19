POL-UN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen
Bergkamen (ots)
Die seit dem 08.10.2025 vermisste 14-jährige Jugendliche aus Bergkamen ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medien werden gebeten das Lichtbild nicht mehr zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.
