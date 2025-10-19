POL-UN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Unna (ots) - In Unna fand in der Zeit von Freitag (17.10.2025) um 19:00 Uhr und Samstag (18.10.2025) um 03:20 Uhr, ein Einbruch in eine Bäckerei in der Bertha-von-Suttner-Allee, statt. Der oder die Täter gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster in den Toilettenraum der Bäckerei und von dort aus in die weiteren Räumlichkeiten. Die Polizei sucht nun Zeugen. ...

