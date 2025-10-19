PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Bergkamen (ots)

Die seit dem 08.10.2025 vermisste 14-jährige Jugendliche aus Bergkamen ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medien werden gebeten das Lichtbild nicht mehr zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

