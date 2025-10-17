PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Dodge Ram entwendet

Fröndenberg (ots)

In Fröndenberg wurde zwischen Mittwoch (15.10.2025) um 19:30 Uhr und Donnerstag (16.10.2025) um 08:55 Uhr ein grauer Dodge Ram in der Wickeder Straße entwendet.

Das auf einem Firmengrundstück abgestellte Fahrzeug war nicht zugelassen, weshalb an diesem keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

