POL-UN: Fröndenberg - Dodge Ram entwendet
Fröndenberg (ots)
In Fröndenberg wurde zwischen Mittwoch (15.10.2025) um 19:30 Uhr und Donnerstag (16.10.2025) um 08:55 Uhr ein grauer Dodge Ram in der Wickeder Straße entwendet.
Das auf einem Firmengrundstück abgestellte Fahrzeug war nicht zugelassen, weshalb an diesem keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren.
Die Polizei sucht nun Zeugen.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
