Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - BMW Fahrer nach Kollision mit Baum schwer verletzt

Bergkamen (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025) kam es auf der Buckenstraße gegen 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Bergkamen schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr die Buckenstraße mit seinem BMW in Fahrtrichtung Goekenheide.

Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der 29-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Buckenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme von 14:45 Uhr bis 16:35 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

