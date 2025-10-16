POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Diebstahl von Wohnmobil gesucht
Bergkamen (ots)
In Bergkamen wurde zwischen Dienstag (14.10.2025) um 19:30 Uhr und Mittwoch (15.10.2025) um 09:00 Uhr ein Wohnmobil in der Nordfeldstraße entwendet.
An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen UN-BR2025 angebracht.
Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
