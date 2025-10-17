Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Helmut Fietz

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Helmut Fietz sind im Oktober bei der Marktsprechstunde in Kamen für Sie da!

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder auch Sorgen haben - sprechen Sie die Beiden gerne an!

Marktbesucherinnen und Marktbesucher finden die Beiden am Dienstag, den 21.10.2025 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Kamen auf dem Markt.

