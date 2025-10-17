PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Helmut Fietz

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Helmut Fietz sind im Oktober bei der Marktsprechstunde in Kamen für Sie da!

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder auch Sorgen haben - sprechen Sie die Beiden gerne an!

Marktbesucherinnen und Marktbesucher finden die Beiden am Dienstag, den 21.10.2025 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Kamen auf dem Markt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

