Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch und Diebstahl in Kamener Schule

Kamen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (19.06.2025) gegen 01.40 Uhr gewaltsam durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Schulgebäude an der Gutenbergstraße in Kamen eingedrungen.

Dort entwendeten sie elektronische Geräte.

Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs und Diebstahls führen, bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

