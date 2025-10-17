Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Pkw und Wohnmobil durch unbekannte Täter entwendet

Bergkamen (ots)

In Bergkamen kam es in der Nacht von Mittwoch (15.10.2025) gegen 22:30 Uhr bis Donnerstag (16.10.2025) gegen 09:00 Uhr zu zwei Fahrzeugdiebstählen. In der Heinrich-Mann-Straße wurde ein Wohnmobil entwendet. Es handelt sich bei dem Hersteller um die Firma Pössl. An dem weißen Wohnmobil waren die amtlichen Kennzeichen UN-BU18 angebracht.

In derselben Nacht kam es in der Breslauer Straße ebenfalls zu einem Fahrzeugdiebstahl. Hierbei handelte es sich um einen weißen Pkw Toyota RAV4. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen UN-MV5914 angebracht.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der entwendeten Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell