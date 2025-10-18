PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Bertha-von-Suttner-Allee, Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Unna (ots)

In Unna fand in der Zeit von Freitag (17.10.2025) um 19:00 Uhr und Samstag (18.10.2025) um 03:20 Uhr, ein Einbruch in eine Bäckerei in der Bertha-von-Suttner-Allee, statt.

Der oder die Täter gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster in den Toilettenraum der Bäckerei und von dort aus in die weiteren Räumlichkeiten.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

