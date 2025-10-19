Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Werner Straße - Landwehrstraße, Verkehrsunfall mit Verletzten

Bergkamen (ots)

Am Samstag den 18.10.2025, gegen 22:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen an der Kreuzung Werner Straße / Landwehrstraße. Eine 21-jährige Frau aus Lünen befuhr mit ihrem Pkw die Landwehrstraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr eine 33-jährige Frau aus Werne mit ihrem Pkw die Werner Straße in Fahrtrichtung Kamen. Trotz eingeschalteter Lichtzeichenanlage kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die Unfallbeteiligten verletzten sich und mussten in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich komplett gesperrt.

