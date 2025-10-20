PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Raub auf Tierwarengeschäft

Unna (ots)

Am Samstag (18.10.2025) betrat eine bislang unbekannte männliche Person gegen 16:10 Uhr ein Tierwarengeschäft an der Kamener Straße.

Der Mann hielt einer 21-jährigen Angestellten, welche sich hinter dem Verkaufstresen befand, eine schwarze Handfeuerwaffe vor. Er soll weiterhin eine Maske über Mund und Nase getragen haben und einen beigen Stoffbeutel mit sich geführt haben.

Die 21-Jährige duckte sich hinter dem Tresen und schrie, woraufhin der unbekannte Täter flüchtete das Geschäft ohne Beute in Richtung Kamen verließ.

Die Angestellte blieb unverletzt. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 180 Zentimeter groß
   - Glatze
   - schwarzer Kapuzenpullover
   - Maske über Mund und Nase gezogen
   - graue Hose
   - schwarze Schuhe
   - einem beigen Stoffbeutel
   - schwarze Faustfeuerwaffe

Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

