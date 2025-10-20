PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Mehrere Einbrüche in mehreren Kommunen

Kreis Unna (ots)

In den Kommunen Bergkamen, Fröndenberg, Holzwickede und Schwerte ist es in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag zu mehreren Wohnungs- und Hauseinbrüchen gekommen.

Bergkamen: Zwei unbekannte Täter verschafften sich von Freitag (17.10.2025), 20.40 Uhr auf Samstag (18.10.2025), 01.00 Uhr gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus am "Südwall" in Bergkamen-Oderaden. Dort entwendeten sie eine Sonnenbrille und ein Funkgerät. Zeugen konnten die zwei Unbekannten beobachten und beschreiben sie wie folgt:

1. Täter:

   - Männlich
   - Braune Haare
   - Schwarzer Schal
   - Schwarze Hose und schwarzes Oberteil
   - Schwarze Handschuhe

2. Täter:

   - Männlich
   - Helle Ober- und Unterbekleidung
   - Schwarze Handschuhe

Fröndenberg: Am Samstag (18.10.2025) drangen zwischen 09.30 Uhr und 11.35 Uhr bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus am "Finkenweg" in Langschede ein. Zeugen konnten eine unbekannte Frau beobachten, die einen Tag zuvor - am Freitagnachmittag - auffallend oft die Straße auf- und abgelaufen war. Die Polizei sucht nun nach dieser Frau, die wie folgt beschrieben werden kann:

   - Mittleren Alters
   - Ca. 160-170cm groß
   - Osteuropäischer Phänotyp
   - Schwarze, lange Haare (etwas gelockt)
   - Dunkel gekleidet mit grauem Mantel
   - Telefonierend mit einem weißen Smartphone in der Hand
   - Soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben

Holzwickede: In Holzwickede drangen unbekannte Täter an gleich zwei Objekten ein: eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der "Berliner Allee" wurde am Samstag (18.10.2025) zwischen 18.30 Uhr und 23.15 Uhr von Unbekannten aufgesucht. Dort hebelten sie ein auf Kipp stehendes Fenster auf und entwendeten Schmuck.

In eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses am "Frankfurter Weg" drangen zwischen Donnerstag (16.10.2025), 19.00 Uhr und Sonntag (19.10.2025), 14.10 Uhr ebenfalls Unbekannte ein. Sie durchwühlten zwei Räume und entwendeten Bargeld.

Schwerte: Am Samstag (18.10.2025) sind unbekannte Täter in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwerte eingedrungen. Zwischen 14.00 Uhr und 21.45 Uhr drangen sie durch Aufhebeln eines auf Kipp stehenden Fensters in die Wohnung am "Beckenkamp" ein und entwendeten Münzen und Schmuck.

Wer Angaben zu den Einbrüchen und den jeweiligen Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Unna zu melden: 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 17:04

    POL-UN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

    Bergkamen (ots) - Die seit dem 08.10.2025 vermisste 14-jährige Jugendliche aus Bergkamen ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medien werden gebeten das Lichtbild nicht mehr zu verwenden und aus den Systemen zu löschen. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 07:31

    POL-UN: Bergkamen, Werner Straße - Landwehrstraße, Verkehrsunfall mit Verletzten

    Bergkamen (ots) - Am Samstag den 18.10.2025, gegen 22:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen an der Kreuzung Werner Straße / Landwehrstraße. Eine 21-jährige Frau aus Lünen befuhr mit ihrem Pkw die Landwehrstraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr eine 33-jährige Frau aus Werne mit ihrem Pkw die Werner Straße in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 07:47

    POL-UN: Unna, Bertha-von-Suttner-Allee, Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - In Unna fand in der Zeit von Freitag (17.10.2025) um 19:00 Uhr und Samstag (18.10.2025) um 03:20 Uhr, ein Einbruch in eine Bäckerei in der Bertha-von-Suttner-Allee, statt. Der oder die Täter gelangten durch ein eingeschlagenes Fenster in den Toilettenraum der Bäckerei und von dort aus in die weiteren Räumlichkeiten. Die Polizei sucht nun Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren