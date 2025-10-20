Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Mehrere Einbrüche in mehreren Kommunen

Kreis Unna (ots)

In den Kommunen Bergkamen, Fröndenberg, Holzwickede und Schwerte ist es in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag zu mehreren Wohnungs- und Hauseinbrüchen gekommen.

Bergkamen: Zwei unbekannte Täter verschafften sich von Freitag (17.10.2025), 20.40 Uhr auf Samstag (18.10.2025), 01.00 Uhr gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus am "Südwall" in Bergkamen-Oderaden. Dort entwendeten sie eine Sonnenbrille und ein Funkgerät. Zeugen konnten die zwei Unbekannten beobachten und beschreiben sie wie folgt:

1. Täter:

- Männlich - Braune Haare - Schwarzer Schal - Schwarze Hose und schwarzes Oberteil - Schwarze Handschuhe

2. Täter:

- Männlich - Helle Ober- und Unterbekleidung - Schwarze Handschuhe

Fröndenberg: Am Samstag (18.10.2025) drangen zwischen 09.30 Uhr und 11.35 Uhr bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus am "Finkenweg" in Langschede ein. Zeugen konnten eine unbekannte Frau beobachten, die einen Tag zuvor - am Freitagnachmittag - auffallend oft die Straße auf- und abgelaufen war. Die Polizei sucht nun nach dieser Frau, die wie folgt beschrieben werden kann:

- Mittleren Alters - Ca. 160-170cm groß - Osteuropäischer Phänotyp - Schwarze, lange Haare (etwas gelockt) - Dunkel gekleidet mit grauem Mantel - Telefonierend mit einem weißen Smartphone in der Hand - Soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben

Holzwickede: In Holzwickede drangen unbekannte Täter an gleich zwei Objekten ein: eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der "Berliner Allee" wurde am Samstag (18.10.2025) zwischen 18.30 Uhr und 23.15 Uhr von Unbekannten aufgesucht. Dort hebelten sie ein auf Kipp stehendes Fenster auf und entwendeten Schmuck.

In eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses am "Frankfurter Weg" drangen zwischen Donnerstag (16.10.2025), 19.00 Uhr und Sonntag (19.10.2025), 14.10 Uhr ebenfalls Unbekannte ein. Sie durchwühlten zwei Räume und entwendeten Bargeld.

Schwerte: Am Samstag (18.10.2025) sind unbekannte Täter in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwerte eingedrungen. Zwischen 14.00 Uhr und 21.45 Uhr drangen sie durch Aufhebeln eines auf Kipp stehenden Fensters in die Wohnung am "Beckenkamp" ein und entwendeten Münzen und Schmuck.

Wer Angaben zu den Einbrüchen und den jeweiligen Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Unna zu melden: 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell