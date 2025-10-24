POL-KLE: Kerken - Einbruch in Garage: Unbekannte Täter entwenden zwei Kettensägen
Kerken-Stenden (ots)
Am Mittwoch (22. Oktober 2025) drangen zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr unbekannte Täter in eine Garage an der Hülser Straße in Kerken ein. Die Täter entwendeten zwei Kettensägen (Hersteller: Stihl) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell