Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Garage: Unbekannte Täter entwenden zwei Kettensägen

Kerken-Stenden (ots)

Am Mittwoch (22. Oktober 2025) drangen zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr unbekannte Täter in eine Garage an der Hülser Straße in Kerken ein. Die Täter entwendeten zwei Kettensägen (Hersteller: Stihl) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

