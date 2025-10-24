POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnung: Unbekannte Täter entwenden mehrere Wertgegenstände
Rees (ots)
Am Donnerstag (23. Oktober 2025) kam es zwischen 11:45 Uhr und 20:59 Uhr an der Rünkelstraße in Rees zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter drangen, auf bislang ungeklärte Weise, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Aus dieser entwendeten die Täter u.a. eine Playstation, ein Smartphone Ladekabel sowie eine schwarze Sporttasche, bevor Sie sich in unbekannte Richtung entfernten.
Die Kripo Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)
